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الثلاثاء، 20-12-2022 04:33 م

الاحتلال يهدم غرفة زراعية ويستولي على خيمة جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري-هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرفة زراعية في تل ماعين، وحظيرة أغنام في قرية التوانة، واستولت على خيمة في خلة الضبع ببلدة يطا جنوب الخليل.

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وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور لــ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها الثقيلة تل ماعين ببلدة الكرمل، وهدمت غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني عايد علي حمامدة.


كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية التوانة وهدمت حظيرة أغنام تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني ناصر العدرة.


كما داهمت خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، واستولت على خيمة الإسناد التي نصبها نشطاء ضد الاستيطان، ونقلتها الى جهة غير معلومة، واعتدت بالضرب على المواطن الفلسطيني عامر دبابسة ما تسبب بإصابته برضوض.


 




 

 


 

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