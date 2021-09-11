جنين: تمديد توقيف أشقاء الأسيرين محمد عارضة ومحمود العارضة

الوكيل الإخباري - مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة سالم العسكرية، توقيف أشقاء الأسيرين محمد عارضة (39 عاما) ومحمود العارضة (46 عاما) من عرابة في جنين، اللذين حررا نفسيهما من سجن جلبوع، وأعاد الاحتلال اعتقالهما.

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وأفاد ذوو الأسيرين اليوم السبت، بأن سلطات الاحتلال مددت توقيف: رداد وشداد شقيقي الأسير محمود العارضة، وأحمد وباسم شقيقي الأسير محمد عارضة وقريبه نضال، وذلك لمدة 15 يوما.

المصدر : وفا