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الإثنين، 04-10-2021 02:53 م

جنين .. حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

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الوكيل الإخباري - أصيب فلسطينيون ، اليوم الإثنين، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

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وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المحال التجارية في يعبد، واستجوبت أصحابها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.  


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون في يعبد وقرية كفيرت، وكثفت من تواجدها العسكري، ونصبت حاجزين عسكريين على مدخلي يعبد الجنوبي والشرقي، وأوقفت مركبات الفلسطينيين ، وفتشتها، ودققت في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات السائقين واضطرت بعض المركبات إلى سلوك طرق التفافية.


وأشارت إلى أن تلك القوات احتجزت فلسطينيا من عائلة أبو بكر، واستجوبته، قبل أن تخلي سبيله.

 

المصدر : وفا 

 

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