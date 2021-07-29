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الخميس، 29-07-2021 02:23 م

جنين .. وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين والمرضى في سجون الاحتلال

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - شاركت فعاليات جنين، اليوم الخميس، في وقفة دعم وإسناد للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بدعوة من نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وحركة فتح.

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ورفع المشاركون في الوقفة أمام مقر الصليب الأحمر بجنين، صور الأسرى ورددوا الشعارات الداعية للإفراج الفوري عنهم خاصة المرضى والمضربين عن الطعام، وكافة الأسرى، واسترداد جثامين الشهداء.


وطالب المتحدثون في الوقفة، المؤسسات الدولية وعلى رأسهم الصليب الأحمر بالعمل جديا لإنقاذ الأسرى المضربين والمرضى، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عنهم، وإنهاء ملف الاعتقال الإداري، واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر "الأرقام" وثلاجات الاحتلال.


وشددوا على تضامنهم مع الأسرى حتى نيل حريتهم، محملين الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة المضربين والمرضى خاصة.
وسلم المشاركون مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين مذكرة احتجاج، على ما يجري من انتهاكات تعسفية بحق الاسرى.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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