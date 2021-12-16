جيش الاحتلال يشدد إجراءاته بالضفة عقب مقتل مستوطن

الوكيل الاخباري - نصب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عددا من الحواجز العسكرية في مناطق عدة شمالي الضفة الغربية المحتلة، عقب عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.



وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة (حكومي)، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي أقام حواجز عسكرية في محيط مدينة نابلس وبلداتها، وعلى الشارع الواصل بين مدينتي نابلس جنين، وفي مناطق عدة شمالي الضفة الغربية".



وأضاف أن "جيش الاحتلال فرض إجراءات مشددة شمالي الضفة، ما تسبب بأزمة سير خانقة على الشوارع، وتعطيل وصول المواطنين إلى منازلهم".

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