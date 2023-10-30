حزب الله ‏يعلن استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي

الوكيل الاخباري- أعلن "حزب الله" اللبناني ‏استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي وتجهيزاته الفنية والتجسسية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وقال "حزب الله" في بيانه: "عند الساعة الواحدة بعد ظهر يوم ‏الاثنين ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية والتجسسية لموقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة" مضيفا أنه تم استهداف دشمه وحاميته وتحقيق إصابات مباشرة فيها.‏



وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 شهيدا وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 شهيدا.

روسيا اليوم