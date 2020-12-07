الإثنين 07-12-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حكومــي جديد بشأن دعم الخبز

أسعار الذهب الإثنين 7/12/2020

مؤشرات إيجابية لإلغاء الحظر الشامل الجمعة

وزير التنمية يوضح للوكيل تفاصيل الدعم النقدي للفئات المستحقة

وفيات الإثنين 7/12/2020

الزرقاء .. المستشفى الميداني العسكري يبدأ باستقبال مصابي كورونا

ترقب أمر دفاع جديد لتحسين أوضاع الأردنيين

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الإثنين

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : لدينا 30 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي

الملك يفاجئ الطبيب صلاح الدين الطرابشة بإتصال هاتفي

الإثنين، 07-12-2020 12:45 م

حظر شامل في عدة محافظات فلسطينية بسبب كورونا

2020-03-26T145517Z_966950049_RC2QRF9FY5U4_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ISRAEL-PALESTINIANS


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، سلسلة إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في فلسطين المحتلة.

اضافة اعلان

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، إنه بناء على الصلاحيات المخولة له بحكم قانون الطوارئ الذي أصدره الرئيس الفلسطينية محمود عباس، ورأي لجنة الطوارئ العليا ولجنة الأوبئة ومجلس الوزراء ولجنة الأمن، تقرر إغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم إغلاقا تاما اعتبارا من مساء الخميس المقبل، من الساعة السابعة مساء ولمدة 7 أيام (أي إلى مساء الخميس 17/12/2020)، وتغلق فيها كامل المحال التجارية والخدماتية ما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات السوبر ماركت والبقالة.


وأقر أيضا أنه التعليم، يكون في هذه المحافظات، عن بعد ويطلب من العمال البقاء في أماكن عملهم طيلة أيام الإغلاق.


وتمنع الحركة بين جميع المحافظات ولمدة 7 أيام، من مساء الخميس الموافق 10/12 وحتى مساء الخميس التالي الموافق 17/12، ما عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية.


تعمل المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بنظام الطوارئ، ولا يتعدى عدد العاملين في أي مؤسسة أكثر من 30% من طواقمها. وذلك في جميع المحافظات ولمدة 7 أيام ابتداء من مساء الخميس الموافق 10/12 وحتى مساء الخميس الموافق 17/12.


وتقرر أيضا استمرار الإغلاق الليلي في جميع المحافظات لمدة 10 أيام، من هذه الليلة وحتى الخميس الموافق 17/12، وتكون الصلاة في البيوت ابتداء من يوم الخميس ولمدة 7 أيام وذلك لجميع الأوقات وفي جميع المحافظات.


وتمنع الأعراس وبيوت العزاء وكل أشكال الجمهرة في جميع المناطق بغض النظر عن أي تصنيف يذكر، سواء كان ذلك في مناطق (أ، ب، ج) علما أننا لا نعترف بهذه التصنيفات.


وبخصوص المدارس، تغلق المدارس في المحافظات الأربعة المغلقة ويفعّل نظام التعليم عن بعد فيها. أما في بقية المحافظات، يستكمل العمل على البرنامج المعمول به من وزارة التربية والتعليم.


وأقرت الحكومة الفلسطينية تفعيل لجان الطوارئ في جميع المحافظات، وتفعيل العقوبات المالية على جميع المخالفين والتشديد على الإجراءات الوقائية، وإغلاق كل المحال المخالفة، ويطلب من الأخوة المحافظين والأخوة في الأجهزه الأمنية والمدنية تنفيذ ذلك.


وأضافت أنه يتم تخصيص أماكن لمرضى كورونا، في جميع مستشفيات القطاع الخاص والأهلي في جميع المحافظات وخاصة محافظة نابلس، ويمنع رفض أي حالة محولة من وزارة الصحة لإدخالها في أي مستشفى وذلك تحت طائلة القانون، ويطلب من غرف التجارة والمؤسسات الوطنية والأهلية ومن الجامعات ووسائل الإعلام المساهمة في توعية المواطنين وحثهم على الالتزام بالإجراءات، لكيلا نضطر إلى مزيد منها أو تمديدها مرة أخرى.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019610131040210Z0

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة

6C4wP

86 مستوطنا يقتحمون الأقصى

6d2bd2d05b3bea7f7a9bae0fec5c7c2c

سلفيت: مستوطنون يقتلعون 10 أشتال زيتون وتين ويخربون أراضي

1591683865-3147-21

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل

-150927149

الاحتلال يفرج عن طفلين جريحين من جنين

250216

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة

أخبار متعلقة
5faa9f084c59b7304e77b1cf

تشييع جثمان صائب عريقات بجنازة عسكرية

396188flstyn

فلسطين تعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام

f185048bbcbeab697ec0bb251d33747a

الاحتلال يعتقل فلسطينيين على حاجز الحمرا

palestinetoday-قوات-الاحتلال-الإسرائيلي2

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا في طولكرم

15ec0f808a7c07_EOHFIQJKMLGPN

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في جنين

06126436322788951170177818782641

23 اقتحاما للأقصى الشهر الماضي