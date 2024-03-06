حكومة الاحتلال توافق على بناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة

الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تمت الموافقة على بناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة معظمها في معاليه أدوميم.

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وأوضح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن أكثر من 15 ألف رخصة بناء تم إصدارها هذا العام في الضفة الغربية المحتلة.



وقبل أسبوع تعهد سموتريتش بمواصلة توسيع المستوطنات، متحديا الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف البناء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ويقول الفلسطينيون إن توسيع المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية هو جزء من سياسة إسرائيلية متعمدة لتقويض طموحهم في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

