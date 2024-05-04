الاحتلال ينسحب من طولكرم بعد عملية استمرت 15 ساعة

الوكيل الإخباري - انسحبت قوات الاحتلال من بلدة دير الغصون شمالي طولكرم في الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت 15 ساعة.

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وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، منزلا في الحي الشرقي من بلدة دير الغصون، شمال طولكرم.



وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم المنزل بعد أربع ساعات من الحصار المشدد عليه، وتجريف أسواره الخارجية وبعض الطرق في محيطه.



وكانت قوة اسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى بلدة دير الغصون وحاصرت المنزل، قبل الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة ترافقها جرافات ضخمة.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال فرضت طوقا عسكريا مشددا في محيط المنزل، ونشرت قناصتها على اسطح البنايات المرتفعة في المكان، قبل أن تستهدف المنزل المحاصر بوابل من الرصاص وقنابل "الانيرجا"، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في المكان.





