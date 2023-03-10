حماس تزف الشهيد الخواجا وتبارك عمليته البطولية

الوكيل الإخباري - زفت حركة حماس الشهيد القسامي المعتز بالله صلاح الخواجا (23 عامًا)، منفذ عملية إطلاق النار في "شارع ديزنغوف" بمدينة "تل أبيب" المحتلة، مساء أمس الخميس، التي أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين.

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وقالت الحركة في بيان صحفي:" إننا إذ نعزي ذوي الشهيد البطل ومحبيه، ونبارك عمليته البطولية، لنؤكد أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جريمة الاغتيال التي وقعت في صباح الخميس، في بلدة جبع، ومجزرة جنين الثلاثاء الماضي، وجرائم الاحتلال اليومية التي تصاعدت بحقّ أهلنا ومدننا ومقدساتنا بتحريض فجّ من حكومة الاحتلال الفاشية".

وحذرت حماس الاحتلال من التمادي في جرائمه وعدوانه وإيغاله في دماء أبناء شعبنا وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، وتوعده بالمزيد من الضربات الموجعة في كل أنحاء أرضنا المحتلة طالما استمر عدوانه وتصاعدت جرائمه، فشعبنا متأهبٌ للدفاع عن نفسه والانتقام لدماء شهدائه، مهما غلت التضحيات.



شهاب