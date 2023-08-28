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الإثنين، 28-08-2023 11:51 ص

حماس تقدر الرفض الليبي الرسمي والشعبي للتطبيع مع الاحتلال

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الوكيل الاخباري - أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تقديرها للرفض الرسمي والشعبي الليبي الكبير ومن طيف واسع من القوى السياسة، للقاء الذي تم بين وزير خارجية ليبيا نجلاء المنقوش وبين وزير خارجية الكيان الإسرائيلي "إيلي كوهين" في إيطاليا.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، اليوم الإثنين : "إن هذا الرفض الواسع يؤكد أصالة الشعب الليبي وعمق انتمائه للقضايا القومية، وفي مقدمتها قضية فلسطين باعتبارها القضية المركزية لكل الأمة، وأن الكيان الإسرائيلي سيبقى العدو المركزي للأمة".

ودعا قاسم إلى تصعيد حالة الرفض الرسمية والشعبية والنقابية في كل الدول العربية والإسلامية لأي خطوة تطبيعية مع الكيان.

ولفت إلى أن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي يضر بالمصالح الوطنية لهذه الدول بالأساس، عدا عن خطره الكبير على قضية فلسطين.

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