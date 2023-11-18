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بيان صادر عن وزارة الخارجية

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أبو عبيدة: دمرنا 17 آلية صهيونية في شمال غرب وجنوب غزة منذ صباح اليوم

السبت، 18-11-2023 05:45 م

حماس: كتائب القسام تثخن بجيش الاحتلال وتكبده خسائر في عناصره وضباطه ومعداته

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الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن كتائب القسام تثخن بجيش الاحتلال وتكبده خسائر في عناصره وضباطه ومعداته.

وأضاف حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت أن %43 من الشهداء هم في جنوب قطاع غزة، والاحتلال لا يفرق بين شمال وجنوب القطاع.

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وتابع " بقصفه المستشفيات، الاحتلال ينتهك أقدس مهنة إنسانية والقتل والدمار في غزة يشمل كل شيء بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية."


ونوه أنه ما جرى في مستشفى الشفاء حلقة من حلقات الإجرام، والاحتلال يشن حملة أكاذيب وحول مجمع الشفاء إلى مقر عسكري.


"نحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية بالشراكة الكاملة عن الجرائم في قطاع غزة." وفق حمدان


وأشار إلى انه ما حدث في قطاع غزة ما كان ليتم لولا الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته والصمت الدولي.


وأكد أن المجازر والإبادة والتجويع وقصف المستشفيات تأتي في سياق مخططات تهجير أبناء شعبنا من شمال غزة.


وقال "مجاهدونا خاطروا بسلامتهم الشخصية لتقديم العلاج للأسرى ونعمل وفق أخلاقنا، وليس وفق أخلاق الغاب التي يتبناها العدو."


 




 

 


 

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