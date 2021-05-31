حماس مستعدة لمفاوضات عاجلة حول تبادل الأسرى

الوكيل الإخباري - قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة إن الحركة مستعدة لمفاوضات عاجلة حول تبادل الأسرى مع الاحتلال.

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ووصل، اليوم الاثنين، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، عباس كامل، مع الوفد المصري إلى غزة، والتقى رئيس حركة حماس في القطاع، يحيى السنوار، ووفدا من الحركة.



وأضاف السنوار، خلال كلمة مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، نقلتها وكالة "شهاب" للأنباء، أننا "واثقون من قدرتنا على انتزاع حقوقنا وسجلوا على لساني رقم 1111، وستذكرون هذا الرقم جيدًا، سجلوا ذلك على مقاومتكم في قطاع غزة".



وشدد على "هناك فرصة حقيقية حاليًا لتحقيق تقدم بملف تبادل الأسرى مع الاحتلال"، مبديًا استعداد حركته للدخول في مفاوضات عاجلة وسريعة لإنجاز ملف التبادل".



وأشار الى أنه "سيتم خلال الأيام القادمة الدعوة للقاءات فلسطينية عميقة وجادة في القاهرة من أجل ترتيب بيتنا الفلسطيني".



وأكد السنوار: "دعونا المصريين وزعماء العالم لنزع صواعق التفجير بالساحة الفلسطينية وكبح الاحتلال عن ممارساته في المسجد الأقصى، ونحن نفرض أنفسنا وقضيتنا على طاولة العالم وأنّنا شعب يستحق الحياة وشعب يستحق أن ينال حقوقه".



وأردف أن "المصريين ناقشوا معنا ملف الإعمار والمنح الدولية لغزة لإعادة الإعمار، والعالم والمصريون يتحدثون أنّهم يريدون أن يجعلوا قطاع غزة مثل دبي".



وتابع: لا نقبل ربط ملف التبادل بالإعمار والحصار والحقوق الفلسطينية، وهذا متفهم من الأشقاء في مصر"، مؤكدا أن "ملف تبادل الأسرى ملف مستقل عن كل الملفات ولا نقبل ربطه، وأننا قطعنا شوطا في اللقاءات قبل العدوان، لكن الاحتلال ليس جادا حتى الآن، وإذا كان جادا يمكن أن نمضي فيه بشكل سريع".



وأفاد قائلا: "نأمل أن تتحقق مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني في المرحلة القادمة".

سبوتنيك عربي