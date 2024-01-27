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السبت، 27-01-2024 11:20 م

خطة بريطانية من 5 نقاط لإنهاء الحرب على غزة

غزة


الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول بريطاني كبير قوله إن لندن اقترحت خطة من 5 نقاط، لوقف الحرب في غزة.

وأوضح المسؤول البريطاني أن المقترح ينص على وضع أفق سياسي واضح لإقامة دولة فلسطينية، كما تضمن المقترح البريطاني مغادرة كبار قادة حماس غزة بمن فيهم يحيى السنوار.

وأوضح المسؤول البريطاني أن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ناقش المقترح مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.

ودعا وزير الخارجية البريطاني إلى إطلاق سراح "الرهائن" الإسرائيليين في قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية، عبر تقديمه اقتراحا لخطة من خمس نقاط لإنهاء الحرب.

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