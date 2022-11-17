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الخميس، 17-11-2022 10:39 م

"داخلية غزة" تكشف السبب الأولي لـ"فاجعة جباليا"

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن المعلومات الأولية لسبب حريق مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة، تشير إلى تخزين كميات كبيرة من مادة البنزين شديدة الاشتعال في العمارة التي شب فيها الحريق.

وشددت على أن قوات الدفاع المدني، وبمساندة من الشرطة، بذلت جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق، ومنع تمدده إلى منازل أخرى.

وتوفي 21 شخصا من عائلة “أبو ريا” التي تقطن المنزل الذي اندلع فيه الحريق، حيث وصلوا إلى مشفى الاندونيسي جثثاً متفحمة، وفق مصادر طبية.

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