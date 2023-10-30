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الإثنين، 30-10-2023 03:46 م

دفاع مدني غزة: مئات القنابل تسقط على تل الهوى ونواجه صعوبة كبيرة في عملنا

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الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل،  أن ما يجري الآن في منطقة تل الهوى من عدوان إسرائيلي يمكن وصفه بأنه إبادة جماعية ومحرقة.

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وأضاف بصل أن مئات القنابل تسقط على تل الهوى ، مضيفاً : "نواجه صعوبة كبيرة في عملنا"


واشار ان الاحتلال الاسرائيلي أباد الشوارع الفرعية وليس لدى الدفاع المدني القدرة على الوصول لاخلاء الاصابات والوفيات .


وأكد أنه جرى استهداف كل محيط مستشفى القدس وشارع 8 وشارع 10.


واكدت وسائل اعلام في وقت سابق إن طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة جديدة على حي تل الهوى في غزة منذ ساعات صباح اليوم الاثنين .


وبينت ان مدفعية الاحتلال توسع نطاق قصفها ليصل لأحياء سكنية شرقي خان يونس جنوب القطاع.

 

 

 




 

 


 

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