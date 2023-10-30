دفاع مدني غزة: مئات القنابل تسقط على تل الهوى ونواجه صعوبة كبيرة في عملنا

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن ما يجري الآن في منطقة تل الهوى من عدوان إسرائيلي يمكن وصفه بأنه إبادة جماعية ومحرقة.

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وأضاف بصل أن مئات القنابل تسقط على تل الهوى ، مضيفاً : "نواجه صعوبة كبيرة في عملنا"



واشار ان الاحتلال الاسرائيلي أباد الشوارع الفرعية وليس لدى الدفاع المدني القدرة على الوصول لاخلاء الاصابات والوفيات .



وأكد أنه جرى استهداف كل محيط مستشفى القدس وشارع 8 وشارع 10.



واكدت وسائل اعلام في وقت سابق إن طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة جديدة على حي تل الهوى في غزة منذ ساعات صباح اليوم الاثنين .



وبينت ان مدفعية الاحتلال توسع نطاق قصفها ليصل لأحياء سكنية شرقي خان يونس جنوب القطاع.