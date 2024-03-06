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الأربعاء، 06-03-2024 11:57 م

رئيس الأركان الإسرائيلي: دفعنا ثمنا باهظا بالحرب وخسرنا قادة

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الوكيل الاخباري - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء، إن "تل أبيب" دفعت ثمنا باهظا في الحرب الأخيرة وخسرت قادة ومقاتلين، وفق إعلام رسمي.

جاء ذلك في كلمة هاليفي خلال حفل تخريج دورة البحارة في القاعدة البحرية في حيفا (شمال)، بحضور قائد سلاح البحرية دافيد ساعر سالامي، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقال هاليفي: "يعمل الجيش الإسرائيلي في البحر والبر والجو منذ أكثر من150 يوماً في عدة جبهات، وكل يوم يسجل إنجازات مهمة على طريق تحقيق أهداف الحرب".

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