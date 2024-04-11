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الخميس، 11-04-2024 04:15 م

رئيس المجلس الأوروبي: على حكومة نتنياهو احترام القانون الدولي

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الوكيل الإخباري - قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه يتعين على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو احترام القانون الدولي.

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وأضاف، في تصريح للصحفيين خلال زيارته لروما اليوم الخميس، "هذا يعني أن وقف إطلاق النار مهم وأنه من المهم للغاية السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.


وشدد ميشيل على أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي، وقال: "نحن نلح مع الولايات المتحدة ودول أخرى على الدعوة إلى وقف إطلاق النار وتقديم الدعم الإنساني لشعب غزة".

 




 

 


 

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