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الخميس، 09-11-2023 01:41 م

رئيس الوزراء الفلسطيني: استشهاد 350 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية العام

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن 350 فلسطينياً استشهدوا في الضفة الغربية، منذ بداية العام الحالي. اضافة اعلان


وأضاف اشتية، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن توزيع أسلحة على المستوطنين هو رخصة للقتل، مضيفاً أن الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة يحتاج لحماية دولية. 

وقال:" نحتاج إلى منع احتلال غزة وتهجير سكانها، ومحاولات التهجير القسري من شمال الى جنوب القطاع لا تتوقف".

وأشار إلى أن الدفاع عن النفس لا يعطي الاحتلال الاسرائيلي الحق باحتلال غزة. 

وبيّن اشتية أنه يوجد 755 ألف مستوطن في الضفة الغربية، والعدد بارتفاع مستمر. 

 




 

 


 

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