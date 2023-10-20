اعلام عبري: الاحتلال يحارب على 3 جبهات والمناورة البرية ستكون مؤلمة

الوكيل الإخباري - قال محلل الشؤون العسكرية في "القناة 13"، ألون بن دافيد، إن الاحتلال يحارب على 3 جبهات، الجنوب في غزة والشمال مع حزب الله، وفي الوسط، أصبحت حيث الضفة الغربية جبهة نشطة.

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وأضاف بن دافيد أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشف عن الاستعدادات للمناورة البرية، وأصبح في مرحلة المصادقة على الخطط، وهي مناورة غير سهلة وطويلة ومستمرة ومؤلمة، وليست شيء سريع ليوم أو يومين.



وتابع أنّ هناك تنسيق عمل بين حزب الله وحركة حماس، حيث يهاجم الحزب، بشكل رئيسي أهدافاً عسكرية وحماس تطلق على المستوطنات، مؤكداً أنّ الاحتلال يهاجم كـ "رد فعل"، ولكن لا يفتح جبهة ثانية وليس لها مصلحة حالياً بذلك.



واعترف جيش الاحتلال بمقتل 306 عنصر في صفوفه، منذ بدء معركة طوفان الأقصى، التي شنّتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 تشرين الأول الجاري. معا

