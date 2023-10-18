إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني

الوكيل الإخباري - عم الإضراب العام مدن الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي على قطاع غزة.

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، يأتي الإضراب غداة المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف مستشفى المعمداني في مدينة غزة، وراح ضحيتها أكثر من 500 شهيد.



وشل الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المدن الشمالية، مناحي الحياة جميعها، وأغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهيرية إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين.

