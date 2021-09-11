السبت 11-09-2021
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السبت، 11-09-2021 03:58 م

رسالة مؤثرة من شقيق الأسير زكريا الزبيدي بعد اعتقاله

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الوكيل الإخباري - علق جبريل الزبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي، الذي أعلنت قوات الاحتلال إعادة اعتقاله، فجر اليوم السبت، بعد عدة أيام من فراره من سجن جلبوع برفقة خمسة أسرى آخرين.

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وقال الزبيدي عبر موقع فيسبوك موجهاً رسالة إلى شقيقه الأسير: "بعين الله ابو محمد ان شاء الله الفرج قريب يا حنون شرف المحاولة يكفي ياغالي".


وأضاف الزبيدي، في منشور آخر موجهاً رسالته للأسيرين محمود عارضة ويعقوب قادري: "لا سجن دائم ولا عدوا باقي انتم الشرف وارادة الله فوق كل شي يشهد الله أننا تألمنا ولكن الله معكم فلا خوف عليكم بأمان الله وحفظه يا ابطالنا".


وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، اعتقال الأسيرين زكريا الزبيدي، ومحمد عارضة، بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عارضة ويعقوب قادري.

 

رام الله الإخباري


 




 

 


 

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