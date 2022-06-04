السبت 04-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

القطاع التجاري: تخفيض التعرفة الكهربائية لن يؤثر على أسعار السلع

وفيات السبت 4-6-2022

نتائج عينات 35 حالة مشتبه بتسممها في جرش اليوم

718 مليون دينار عجز الميزان التجاري للمملكة مع منطقة التجارة العربية

صبيحات: 70 شهيدا في فلسطين منذ مطلع العام الجاري

الصحة العالمية تحذر من سلالة جديدة من كورونا أكثر فتكا لا تنفع معها اللقاحات

فرنسا تسجل 51 إصابة جديدة بجدري القرود

الفاو: العالم سيواجه تحديا خطيرا بسبب تعليق صادرات الأسمدة

77 إصابة بجدري القرود ووضع مقلق في كندا

مرصد الزلازل الأردني يسجل هزتين أرضيتين صباح اليوم في الكويت وإيران

السبت، 04-06-2022 08:52 ص

رغم خطورة وضعهما الصحي.. المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

ر


الوكيل الإخباري - يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 94، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس لليوم الـ59، رفضا لاعتقالهما الإداري.

اضافة اعلان


وكانت سلطات الاحتلال، قد أعادت المعتقل عواودة قبل 10 أيام مجددا إلى سجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية بنقله إلى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.


ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.


وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.


كما يواصل المعتقل ريان، إضرابه عن الطعام لليوم الــ58 على التوالي، في عزله الانفرادي في سجن "عوفر"، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المسجد الأقصى

صبيحات: 70 شهيدا في فلسطين منذ مطلع العام الجاري

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل شابا من جبع جنوب جنين

احتلال 1

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من بيت لحم

_118461198_hi000307853

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ee

استشهاد فتى برصاص الاحتلال غرب رام الله

5202127121829457927821

تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين

أخبار متعلقة
_118461198_hi000307853

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

IbpGS

الاحتلال يخطر بهدم مبنى يسكنه 40 فردا في القدس

w

إصابات بالاختناق من الغاز خلال مواجهات بمخيم شعفاط

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من العيسوية

6262936ed2ac9

20 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

غزة

أوقاف غزة تطالب بحماية دولية للمقدسات الإسلامية