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السبت، 14-10-2023 11:57 ص

روحاني: "طوفان الأقصى" رد طبيعي على قتل الفلسطينيين طيلة سنوات

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الوكيل الإخباري - وصف الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني عملية "طوفان الأقصى" بأنها رد طبيعي على قتل الفلسطينيين طيلة سنوات، داعيا الدول الإسلامية للعمل على الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وفي تعليقه على الأحداث في فلسطين قال روحاني: "عملية "طوفان الأقصى" رد طبيعي على سنوات من قتل الفلسطينيين، وعلى قادة البلدان الإسلامية العمل فورا على وضع حد للقصف الوحشي الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".

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وأضاف: "الملحمة التي صنعها الفلسطينيون مؤخرا قد تسهم في تحرير الأراضي المحتلة مستقبلا ولا سبيل أمام الفلسطينيين سوى مقاومة المحتل".


وتابع: "القوى الغربية تدعم وبقوة، وحشية الاحتلال الإسرائيلي، والمنظمات الدولية لا تفعل شيئا، والدول الإسلامية تعاني من عدم الوحدة والإجماع حيال فلسطين".

 

RT

 




 

 


 

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