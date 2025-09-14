الأونروا تحذر من تدمير مدينة غزة بالكامل

وحذّرت "أونروا" من أن أطفال غزة يتضورون جوعًا، والعائلات تُهجّر قسرًا، ويشعر الناس بالرعب.
