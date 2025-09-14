الأحد 2025-09-14 10:44 ص
 

الأونروا تحذر من تدمير مدينة غزة بالكامل

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن مدينة غزة تدمرت بالكامل وتتحول إلى أرض قاحلة، ويبدو أنها ستصبح غير صالحة للعيش.


وحذّرت "أونروا" من أن أطفال غزة يتضورون جوعًا، والعائلات تُهجّر قسرًا، ويشعر الناس بالرعب.
 
 
