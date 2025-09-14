الأونروا تحذر من تدمير مدينة غزة بالكامل

09:54 ص

الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن مدينة غزة تدمرت بالكامل وتتحول إلى أرض قاحلة، ويبدو أنها ستصبح غير صالحة للعيش.





وحذّرت "أونروا" من أن أطفال غزة يتضورون جوعًا، والعائلات تُهجّر قسرًا، ويشعر الناس بالرعب.