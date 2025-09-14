الأحد 2025-09-14 10:45 ص
 

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك
اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك
 
الأحد، 14-09-2025 10:15 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوسًا تلمودية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

3232

منوعات شاهد تمساح يثير الذعر على شاطئ بالإسكندرية

لالالا

فن ومشاهير قصة فيلم تألق فيه عمر الشريف ومنع من العرض 11 عاما

الجيش الإسرائيلي ينذر مدارس بحي تل الهوى بالإخلاء

فلسطين الجيش الإسرائيلي ينذر مدارس بحي تل الهوى بالإخلاء

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

ل

فن ومشاهير جلطة ثانية وخضعت للتنفس الاصطناعي.. تفاصيل عن حالة حياة الفهد الصحية

56

منوعات مقارنة بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

خ

منوعات حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها في أمريكا



 
 





الأكثر مشاهدة