مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون، الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.





وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوسًا تلمودية.