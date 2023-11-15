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الأربعاء، 15-11-2023 02:48 م

روسيا توضح حول احتمالية دخول إيران ولبنان في حرب غزة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بإن طهران وبيروت لا تريدان التورط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولن تشاركا فيه إذا لم تكن هناك استفزازات.

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وأوضح خلال مقابلة مع قناة آر تي: "لا أرى أي رغبة من جانب إيران أو أي دولة أخرى لحرب واسعة النطاق في المنطقة "

 

وقال لافروف: "أعتقد أنه لا إيران ولا لبنان يريد أي تورط في هذه الأزمة ".


وأضاف "المشكلة هي أنه إذا تم النظر إلى هذا التقييد على أنه ضعف، كضوء أخضر لاستمرار العدوان، ستفهمه إسرائيل بأن تفعل ما تريد في غزة ، فسيكون ذلك خطأ كبيرا".


 




 

 


 

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