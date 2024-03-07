رويترز: محادثات وقف إطلاق النار وصلت لطريق مسدود

الوكيل الاخباري - وصلت المحادثات بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى طريق مسدود يوم الأربعاء مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، واشتعلت النيران في سفينة تجارية بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر، فيما قال مسؤول أمريكي إن اثنين من البحارة لقيا حتفهمها.

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وقال مصدر لرويترز في وقت سابق إن إسرائيل قاطعت المحادثات لأن حماس رفضت طلبها بتقديم قائمة بأسماء جميع الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة. وتقول حماس إن هذا يستحيل بدون وقف إطلاق النار أولا بالنظر إلى أن الرهائن موزعون في أنحاء منطقة الحرب.

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