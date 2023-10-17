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ساعات حاسمة قادمة في غزة

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كتائب القسام تزف القائد القسامي أيمن نوفل

الثلاثاء، 17-10-2023 02:49 م

ساعات حاسمة قادمة في غزة

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الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الثلاثاء، إن الساعات القادمة حاسمة في تحديد مصير آلاف الجرحى والمرضى بمستشفيات قطاع غزة. 

واوضح المكتب في بيان. أن تأخر الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها المنظومة الصحية يعني الحكم بإعدام هؤلاء الجرحى والمرضى جميعًا.

وأشار إلى توقف بعض الأقسام والخدمات بمستشفى الصداقة التركي عن العمل.

وبين أن هذا مستشفى الأورام التخصصي الوحيد في قطاع غزة، ما يهدد حياة المئات من مرضى الأورام.

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من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن أضرار بالغة لحقت بمستشفى الكرامة في غزة أدت لخروجه عن الخدمة، جراء استهداف قوات الاحتلال للمباني المجاورة وسقوطها باتجاهه.

 

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