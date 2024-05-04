السبت 04-05-2024
الوكيل الاخباري
 

حريق في مجمع تجاري بعمان وتحويل السير بمنطقة دوار الداخلية - صورة

6 شهداء في دير الغصون شمال طولكرم

معاريف: أهالي جنود يطالبون بعدم اجتياح رفح

الأونروا: أطفال غزة يعانون مستويات توتر مدمرة

صحة غزة تطالب بتحقيق دولي في اغتيال الطبيب عدنان البرش

القسام تستهدف ثكنة للاحتلال في محور نتساريم

الشرطة الفلسطينية : تنقل 30 ألف مسافر عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

الجمارك تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية

اعلان توظيف صادر عن نقابة المهندسين - رابط

الأمن العام ينظّم احتفالاً بيوم المرور العالمي

السبت، 04-05-2024 02:54 م

الأوقاف تنشر أسماء الموظفين والأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج

وزارة_الاوقاف


الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أسماء الموظفين المرشحين لمرافقة بعثة الحج الإرشادية والإدارية والواعظات لموسم الحج لهذا العام.

اضافة اعلان

 

وقالت الوزارة إن الكشف الذي نشرته يعتبر مبدئيا وليس نهائيا، موضحة أنه في حال وجود أي استفسار أو اعتراض أو اعتذار مراجعة مديرية الموارد البشرية في الوزارة يومي غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.


وأضافت أنه يتم تسليم الجوازات لدائرة الحج والعمرة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ابتداءً من تاريخ 2024/5/7 ولغاية 2024/5/9 على أن تكون الجوازات سارية المفعول لمدة لا تقل عن سبعة أشهر.

 

ودعت الوزارة الموظفين إلى ضرورة تلقي جرعتي مطعوم كورونا وإحضار مطعوم السحايا من المراكز الصحية.


وأوضحت أنه سوف يتم نشر قائمة بأسماء المؤذنين والخدمات يوم غد الأحد.

 

وتاليا الأسماء: 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

حريق في مجمع تجاري بعمان وتحويل السير بمنطقة دوار الداخلية - صورة

construction

تمديد فترة تسديد اشتراكات "المهندسين" حتى نهاية أيار

f6868267-c3c7-4d8a-b000-f21b7a9d132f

الجمارك تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية

313402751_434068532209726_3869177063460681774_n (1)

اعلان توظيف صادر عن نقابة المهندسين - رابط

WhatsApp Image 2024-05-04 at 3.27.08 PM

شباب برنامج فيلمي يصوّرون "غصن الزيتون" في عمّان

38aec459-33fb-4df5-befe-b1e3a0f51bef

الأمن العام ينظّم احتفالاً بيوم المرور العالمي

أخبار متعلقة
1000462323

التربية تكشف أسباب تراجع مستوى الطلبة في القراءة والرياضيات والعلوم

6508154236f87

بنك البذور الوطني يزخر بعينات بذرية و4 آلاف معشبية تاريخية

GKpAWAFWUAABG1x

صدور إرادة ملكية سامية

1712572461748

صندوق استثمار الضمان يطرح مسودة وثيقة التواصل مع الجمهور

1712561404624

دير علا: حوارية عن تشكيل الأحزاب والمشاركة السياسية للشباب

1712559604595

سياحة العيد: إقبال لافت على الرحلات الداخلية إلى المملكة