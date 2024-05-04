الأوقاف تنشر أسماء الموظفين والأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أسماء الموظفين المرشحين لمرافقة بعثة الحج الإرشادية والإدارية والواعظات لموسم الحج لهذا العام.

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وقالت الوزارة إن الكشف الذي نشرته يعتبر مبدئيا وليس نهائيا، موضحة أنه في حال وجود أي استفسار أو اعتراض أو اعتذار مراجعة مديرية الموارد البشرية في الوزارة يومي غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.



وأضافت أنه يتم تسليم الجوازات لدائرة الحج والعمرة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ابتداءً من تاريخ 2024/5/7 ولغاية 2024/5/9 على أن تكون الجوازات سارية المفعول لمدة لا تقل عن سبعة أشهر.

ودعت الوزارة الموظفين إلى ضرورة تلقي جرعتي مطعوم كورونا وإحضار مطعوم السحايا من المراكز الصحية.



وأوضحت أنه سوف يتم نشر قائمة بأسماء المؤذنين والخدمات يوم غد الأحد.

وتاليا الأسماء:



