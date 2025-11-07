الجمعة 2025-11-07 07:45 م
 

الاحتلال ينسف منازل بخان يونس

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي
الجمعة، 07-11-2025 06:42 م
الوكيل الإخباري-   نسف الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، منازل في خان يونس، وأعلن عزمه تدمير جميع الأنفاق في قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال "ينفذ عمليات نسف منازل وسط قصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع".
 
 
