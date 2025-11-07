الاحتلال ينسف منازل بخان يونس

06:42 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752950 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نسف الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، منازل في خان يونس، وأعلن عزمه تدمير جميع الأنفاق في قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال "ينفذ عمليات نسف منازل وسط قصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع".