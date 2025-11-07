الاحتلال ينسف منازل بخان يونس

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال "ينفذ عمليات نسف منازل وسط قصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع".
