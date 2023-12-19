شاهد - لحظة تفجير الاحتلال منزل أسير في نابلس

الوكيل الاخباري - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل بلدة عقربا جنوب نابلس.

اضافة اعلان



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت البلدة في ساعات متأخرة من الليل وحاصرت منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل في حارة الديرية، قبل أن تقوم بتفجيره.



ويقع المنزل ضمن بناية مكونة من ثلاثة طوابق.



ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وتحقيق ميداني في بلدة عقربا، طالت عددا من الشبان.



وأوضحت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في المكان، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، فيما منعت تلك القوات سيارات الإسعاف من تقديم العلاجات للمصابين.