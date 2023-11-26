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الأحد، 26-11-2023 01:49 م

نابلس.. تشييع جثمان الشهيد صنوبر في يتما جنوب نابلس

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الوكيل الاخباري- شيع الشعب الفلسطيني في محافظة نابلس، اليوم الأحد، جثمان الشهيد عدي صنوبر (30 عاما) إلى مثواه الأخير في قرية يتما، جنوب نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية بمحافظة نابلس، باتجاه مسقط رأسه في بلدة يتما، حيث ألقى ذووه نظرة الوداع عليه، قبل ان يوارى الثرى في مقبرة القرية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت استشهاد الشاب صنوبر بعد إصابته بالرصاص الحي بالوجه، عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي للقرية، ونقل إلى المستشفى، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق، متأثرا بإصابته.

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