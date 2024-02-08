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الخميس، 08-02-2024 06:12 ص

شاهد لحظة تفجير الاحتلال منزل الشهيد حسن قفيشة في الخليل

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الوكيل الاخباري - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الشهيد حسن قفيشة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

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وقالت مصادر، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة الخليل من الجهة الشمالية، وانتشرت بكثافة في منطقة بئر المحجر وحي الجامعة، وفرضت طوقا عسكريا في المنطقة، وأغلقت الطرق الرئيسية ومنعت تنقل المواطنين، وحاصرت منزل الشهيد حسن قفيشة، وهو عبارة عن شقة في الطابق الثالث ضمن عمارة سكنية تتكون من عدة طوابق.


وأجبرت قوات الاحتلال سكان تلك العمارة والمباني المجاورة على مغادرة منازلهم ومنعتهم من أخذ حاجياتهم أو نقل مركباتهم من محيط المبنى، قبل ان تقوم بتفجير المنزل، مخلفة اضرارا في الشقق والمباني المجاورة.


ويذكر أن الشهيد قفيشة ارتقى برصاص الاحتلال عند حاجز النفق غرب بيت جالا بمحافظة بيت لحم، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، برفقة الشهيدين عبد القادر ونصر القواسمي.

 





 




 

 


 

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