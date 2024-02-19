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الإثنين، 19-02-2024 10:23 ص

شهداء وجرحى إثر القصف المتواصل على قطاع غزة

شهداء


الوكيل الاخباري - استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الإثنين، خلال استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل قطاع غزة لليوم الـ 136 على التوالي.

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وقصفت طائرات الاحتلال الحربية ثلاثة منازل على الأقل في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بالتزامن مع قصف مدفعي على الحي نفسه.


وفي حي الرمال غرب المدينة، قصف الطيران الحربي منزلين على الأقل، ما أدى إلى إصابة 6 فلسطينيين على الأقل نُقلوا إلى مستشفى الشفاء.


ووسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته 6 منازل، 2 منها في دير البلح، وواحدا في النصيرات، وآخر في الزوايدة، ومنزلا في البريج وآخر في المغازي، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح.


وجنوب القطاع، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية داخل مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس، وسط إطلاق نار على كل من يتحرك من الطواقم الطبية والمرضى، حيث يتواجد أكثر من 120 شخصا في المجمع، وقد استُشهد حتى اللحظة 8 مرضى نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف أجهزة التنفس الصناعي.


كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل، كما توغلت آليات الاحتلال بمحيط مستشفى الجزائر التخصصي بعبسان شرق خان يونس.


 




 

 


 

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