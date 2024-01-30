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الثلاثاء، 30-01-2024 09:52 ص

شاهد - اللحظات الأولى لاغتيال 3 شبان داخل مستشفى ابن سينا في جنين

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الوكيل الاخباري - أظهرت مشاهد مأخوذة من كاميرات المراقبة في مستشفى ابن سينا في جنين، اللحظات الأولى لعملية الاغتيال التي نفذتها القوات الإسرائيلية صباح اليوم والتي أدت لاستشهاد 3 فلسطينيين.

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وأفادت مصادر اليوم الثلاثاء، باغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين، بعد اقتحام قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي لمستشفى "ابن سينا" في جنين شمال الضفة الغربية.


وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن جنودا إسرائيليين تسللوا إلى مستشفى ابن سينا بلباس مدني واستخدموا بنادق كاتمة للصوت، واغتالوا محمد أيمن الغزاوي، وشقيقه باسل أيمن الغزاوي (كان مصابا ويتلقى العلاج منذ 3 شهور بمستشفى ابن سينا)، ومحمد وليد جلامنة.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه قام "بتصفية خلية تابعة لحركة حماس ، اختبأت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين وخططت لتنفيذ عملية تخريبية في المدى الزمني الوشيك".

 

 

 

 


 




 

 


 

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