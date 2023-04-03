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الإثنين، 03-04-2023 09:16 ص

شهيدان برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس

اسعاف


الوكيل الاخباري -أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، عن استشهاد فلسطينيين اثنين متأثرين بجروحهما، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

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وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس فجرا، وأصيب شابان بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع تلك القوات.


وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس احمد جبريل، بأن الطواقم نقلت إصابتين خطيرتين جدا إلى مستشفى رفيديا الحكومي ونابلس التخصصي أعلن عن استشهادهما لاحقا.


ولفت إلى أن قوات الاحتلال هاجمت مستشفى نابلس التخصصي بقنابل الغاز السام.

 

وفا


 




 

 


 

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