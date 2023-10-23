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الإثنين، 23-10-2023 08:20 ص

شهيدان و4 إصابات بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الجلزون

اسعاف ففف


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شابان، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأضافت في بيان مقتضب، أن الشابان استشهدا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم الجلزون، كما أصيب 4 آخرون بالرصاص الحي ووصفت حالتهم بالخطيرة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم الإثنين، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 20 فلسطينيا، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين، ما أدى لاستشهاد الشاب محمود سيف الطريش نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالخطيرة.

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