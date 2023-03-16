عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم.



ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

بترا