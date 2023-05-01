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الإثنين، 01-05-2023 08:27 ص

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام أريحا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن استشهاد الفتى جبريل محمد اللدعة (17 عاماً)، متأثرا بجروح أصيب بها، وإصابة 6 آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

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وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المخيم، وحاصرت عددا من منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها الطفل اللدعة بالرصاص الحي في الرأس و 6 آخرين بجروح وصفت 3 منهم بالخطيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وأُعلن عن ارتقاء الفتى اللدعة متأثرا بجروحه في وقت لاحق.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم أمين سر "فتح" في  المخيم أحمد جهاد ابو العسل، وأحمد جبر وهدان.


وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي، إغلاقها مداخل ومخارج مدينة أريحا من عدة جهات وتوقيف مركبات الفلسطينيين على حواجزها العسكرية على المدينة ومخيميها وتفتيشها وإجبار إصحابها على الانتظار لساعات.

 

وفا


 




 

 


 

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