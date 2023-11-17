صحة غزة: فقدنا 55 مريضا بسبب نفاد الأدوية وحصار المستشفيات

الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن 50 مريضا منهم 4 من مرضى الكلى و3 من الأطفال الخدج، استشهدوا في الأيام الماضية بسبب نفاد الأدوية وحصار قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات.

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وأكد أن نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء تسبب في استشهاد 20 من مرضى العناية المركزة لتوقف أجهزة دعم الحياة، مشددا على أن 35 من مرضى الفشل الكلوي لم يتلقوا العلاج منذ أسبوع.



وأضاف يجب على قوات الاحتلال توفير ممر آمن يسمح بإدخال الإمدادات المعيشية والطبية والوقود إلى المستشفيات التي يحاصرها في شمال قطاع غزة وعلى رأسها الشفاء.