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الأربعاء، 20-12-2023 06:32 ص

صحيفة إسرائيلية تدعي الحصول على مواد استخباراتية عن قائد "القسام"

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الوكيل الاخباري - ادعت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال أثناء العملية العسكرية في قطاع غزة، تمكن من الحصول على مواد استخباراتية، من ضمنها مقاطع فيديو تظهر قائد كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، محمد الضيف، وهو بصحة جيدة.

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وأضافت الصحيفة أن المعلومات الجديدة التي حصل عليها الجيش الإسرائيلي تخالف التقديرات السابقة التي ذهبت إلى أن الضيف فقد بعضا من أطرافه.
وقالت الصحيفة إن الضيف ظهر في فيديو وهو يمشي على قدميه، رغم وجود معلومات سابقة كانت تشير إلى أنه بات على كرسي متحرك.


واعتبرت "معاريف" ظهور الضيف وهو قادر على المشي بمفرده، أنه يتعارض تماما مع التقييمات الاستخباراتية الإسرائيلية، ويعكس خطأها.


وذكرت الصحيفة أن الضيف نجا من سبع محاولات اغتيال سابقة، وأصيب في بعض منها بجروح خطيرة، مشيرة إلى عرض إسرائيل مكافآت مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكان تواجد كبار المسؤولين في "حماس".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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