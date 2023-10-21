السبت 21-10-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

إعلام عبري: إنذار بهجوم سيبراني على المستشفيات التابعة للاحتلال

تسريبات عن عصيان بوزارة الخارجية الأميركية وبلينكن يقر بظروف صعبة

المقاومة ترد على تهديدات الاحتلال بالاجتياح البري لغزة

هل حُذفت سيناء من خرائط "غوغل" ؟

بيان مشترك من الفصائل الفلسطينية بشأن الاحداث

مطار الملك الحسين يستقبل 107 سياح من بلغاريا

جيش الاحتلال : نستعد للمرحلة التالية من الحرب

الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب

الملك ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان التطورات الخطيرة في غزة

عاجل

كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

السبت، 21-10-2023 02:56 م

صحيفة لبنانية تكشف: هذا ما يُعدّه حزب الله للاحتلال

1020232114440252481298


الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن حزب الله اللبناني يعتزم توسيع نطاق الأعمال العسكرية على الحدود مع إسرائيل من أجل صرف انتباه جيش الاحتلال عن قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة أن غرفة العمليات المشتركة لحزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي أنشئت في الماضي لمواجهة إسرائيل، اتفقت على برنامج عمل كامل لتفعيل الجبهة اللبنانية، وهو ما يهدد بتصعيد أكبر في المنطقة.


وقالت الصحيفة عن مصادر أن حلفاء حركة حماس لا يريدون الاكتفاء بهجمات محدودة على إسرائيل ويخططون "للانتقال بها إلى المستوى التالي".


وبحسب هذه التقديرات، فإن غرفة العمليات المشتركة لـ "محور المقاومة" (كتلة تقليدية من القوات الحليفة لإيران، تضم كلا من الفصائل الفلسطينية وحزب الله) في لبنان، مستعد لزيادة وتيرة وكثافة الهجمات على إسرائيل.


ولا تخفي الغرفة المشتركة حقيقة أنها تعتزم شل جميع الموارد العسكرية والاستخباراتية للجيش الإسرائيلي وحرمانه من فرصة التركيز على الإعداد لعملية برية في قطاع غزة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4_news_1697450112

كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

main_image6533d2f532ebe

إعلام عبري: إنذار بهجوم سيبراني على المستشفيات التابعة للاحتلال

wafaimage-17-jfif-11d7a932-c319-4356-b526-a2b96ce5daec-1697894843

شهيد وإصابات باستهداف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح

653396c34c59b77d1076cc92

احتجاج في طوكيو ضد الغارات الإسرائيلية على غزة

251911

المقاومة ترد على تهديدات الاحتلال بالاجتياح البري لغزة

6533ba184c59b713c71f7987

روما تشهد مسيرة لدعم فلسطين

أخبار متعلقة
44444444

الصحة الفلسطينية: عدم إدخال الوقود إلى المستشفيات يشكل خطرا حقيقيا على المرضى

444414411111

استشهاد 16 صحفيا منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة

ه

"طوفان الأقصى" مستمر لليوم الثالث

26fbc4a3-53e4-48cb-9072-f23b5dfdae27

غارات جوية على بيت حانون وشرق جباليا

main_image65215d2b069ea

198 شهيدا في غزة

image

بن غفير يعلن حالة طوارئ مدنية