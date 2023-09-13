صدور قرار بالسجن الإداري بحق الأسيرة حنان البرغوثي

الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، تفاصيل اعتقال الأسيرة حنان البرغوثي من بلدة كوبر برام الله، القابعة في سجن الدامون، و التي صدر بحقها حكماً بالسجن الإداري لمدة 4 أشهر.

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ونقلت محامية الهيئة حنان الخطيب على لسان الأسيرة اليوم الأربعاء، أنه "بتاريخ 04/09/2023 وحوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المنزل بطريقة همجية، خلعوا الباب، وسألوا عني ثم قاموا بتقييد يداي واعتقالي، مشوا بي مسافة وصولاً إلى الجيب العسكري، كان بداخله شاب من القرية يعاني من قلب مفتوح ووضعه صعب جدا، يصرخ بشدة من الألم بسبب ركلات الجنود له حيث تعمدوا الدوس على صدره".



وتابعت "نقلوني بعدها الى بيت ايل و أبقوني بساحة مفتوحة حتى الصباح، ثم أخذوني إلى تحقيق عوفر، حيث قامت إحدى المجندات بتعصيبي و ضربي بشدة على رأسي، وبقيت هناك ليلة كاملة داخل زنزانة ظروفها سيئة جدًا".



يُذكر أن الأسيرة البرغوثي متزوجة وأم لـ 7 أبناء، و هي شقيقة الأسير نائل البرغوثي، المحكوم بالسجن مؤبد و 18 عاما.

صفا