صورتان من الفضاء تظهران غرق غزة بالظلام

الوكيل الاخباري - أظهرت صورتان التقطتا من الفضاء غرق غزة في الظلام، بعدما قطع الاحتلال إمدادات الكهرباء عن غزة مع اندلاع الحرب .



ونشرت صحيفة "غلوبل تايمز" الصورتين اللتين تظهران حجم الظلام الدامس في غزة، بعد انقطاع التيار الكهربائي فيها.



وكان مصدر الصورتين المركز الدولي لأبحاث البيانات الضخمة من أجل أهداف التنمية المستدامة، ومقره بكين.



وفي الصورة الأولى التي التقطت عبر الأقمار الاصطناعية يوم 14 سبتمبر الماضي، أي قبل اندلاع الحرب بثلاثة أسابيع كانت الأضواء منتشرة في قطاع غزة من بيت لاهيا وبيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا، مع أن التركيز الأكبر للأضواء كان في مدينة غزة، مركز القطاع.

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لكن في الصورة الثانية، التي التقطت في 12 أكتوبر الجاري، أي في اليوم الخامس من الحرب، فكانت الأضواء غائبة .



وقالت الصحيفة الصينية إن قطاع غزة، وهو واحد من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، يكاد يغرق في الظلام في الليل مع قطع الاحتلال لإمدادات الكهرباء. سكاي نيوز