طوباس: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري-شارك أهالي ومؤسسات محافظة طوباس، اليوم الأربعاء، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، دعت إليها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ولجنة التنسيق الفصائلي، في ظل الهجمة التي تشنها إدارة السجون بحقهم.

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وقال باسل منصور في كلمة فصائل العمل الوطني، إن الأسرى يمثلون بوصلة العمل الوطني الفلسطيني وهم لا يدافعون عن القضية الفلسطينية، فقط بل عن الأمة العربية كاملة.



وأوضح أن هذه الوقفة تأتي دعما وإسنادا للأسرى في خطواتهم ضد قرار حكومة الاحتلال ومخابراتها بسحب كافة الإنجازات التي حققتها الحركة الأسيرة.



ودعا كافة فصائل العمل الوطني لرفع وتيرة المواجهة مع الاحتلال نصرة للأسرى، كما دعا لإنهاء الانقسام والوحدة الوطنية لمواجهة كل مخططات الاحتلال بحق الأسرى.



بدوره، أشار الأسير المحرر جمال أبو محسن لجوانب المعاناة التي يكابدها الأسرى داخل سجون الاحتلال، والتي تضاعفت خلال الأيام الماضية، بسبب الهجمة التي تشنها إدارة السجون ضدهم منذ 18 يوما.



بدوره، تطرّق محافظ طوباس يونس العاصي إلى الدور الذي يجب أن تؤديه كافة الفصائل والمؤسسات لنصرة الأسرى، كما أكد أن كافة أبناء شعبنا الفلسطيني يقع على عاتقهم نصرة الأسرى الذين يلاقون العذابات داخل السجون.



ودعا كافة الأطر والتنظيمات الفلسطينية إلى الاجتماع للدفاع عن حقوق الأسرى ونصرتهم وعدم السماح للاحتلال بسحب إنجازاتهم.



من جهته، أشار مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون معركة ضد إدارة السجون منذ 18 يوما، وينفذون عصيانا احتجاجا على قرار الاحتلال بسحب إنجازات الحركة الأسيرة والتي انتزعوها خلال 25 إضرابا عن الطعام.



وأكد أن الأسرى اتخذوا خطوات احتجاجية، أهمها حل الهياكل التنظيمية لكافة التنظيمات داخل السجون، والامتناع عن الخروج إلى الفورة، كما نفذوا أمس إضرابا لمدة يوم واحد، وسيعملون على المزيد من الخطوات التصعيدية خلال الأيام القادمة.



كما أوضح أن إدارة السجون ترتكب العديد من الانتهاكات بحق الأسرى بهدف كسر إرادتهم وإجبارهم على إيقاف خطواتهم الاحتجاجية.



وفا

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