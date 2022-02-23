الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

مجلس الوزراء يوافق على قرار جديد بشأن البيانات الجمركية

ولي العهد يلبي دعوة الحاجة حمدة - صور

تفاصيل جديدة من الأرصاد حول المنخفض الجوي الجديد

حماية المستهلك: نسبة كبيرة من المواطنين لا يلتزمون بإرتداء الكمامة

هام من المركزي حول المبالغ التي تتقاضاها شركات التأمين

شمول فئات جديدة بدعم التعرفة الكهربائية الجديدة

كريشان لموظفي البلديات : لا تتدخلوا في الانتخابات

ذبحتونا تحذر من رفع مرتقب لرسوم التنافس في الجامعات

الأردن يبيع الكهرباء إلى لبنان بـ 8.5 قروش للكيلو واط الواحد

جامعة اليرموك: تقديم قروض و مساعدات بقيمة 155 ألف دينار

الأربعاء، 23-02-2022 02:34 م

طوباس: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

resize


الوكيل الإخباري-شارك أهالي ومؤسسات محافظة طوباس، اليوم الأربعاء، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، دعت إليها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ولجنة التنسيق الفصائلي، في ظل الهجمة التي تشنها إدارة السجون بحقهم.

اضافة اعلان


وقال باسل منصور في كلمة فصائل العمل الوطني، إن الأسرى يمثلون بوصلة العمل الوطني الفلسطيني وهم لا يدافعون عن القضية الفلسطينية، فقط بل عن الأمة العربية كاملة.


وأوضح أن هذه الوقفة تأتي دعما وإسنادا للأسرى في خطواتهم ضد قرار حكومة الاحتلال ومخابراتها بسحب كافة الإنجازات التي حققتها الحركة الأسيرة.


ودعا كافة فصائل العمل الوطني لرفع وتيرة المواجهة مع الاحتلال نصرة للأسرى، كما دعا لإنهاء الانقسام والوحدة الوطنية لمواجهة كل مخططات الاحتلال بحق الأسرى.


بدوره، أشار الأسير المحرر جمال أبو محسن لجوانب المعاناة التي يكابدها الأسرى داخل سجون الاحتلال، والتي تضاعفت خلال الأيام الماضية، بسبب الهجمة التي تشنها إدارة السجون ضدهم منذ 18 يوما.


بدوره، تطرّق محافظ طوباس يونس العاصي إلى الدور الذي يجب أن تؤديه كافة الفصائل والمؤسسات لنصرة الأسرى، كما أكد أن كافة أبناء شعبنا الفلسطيني يقع على عاتقهم نصرة الأسرى الذين يلاقون العذابات داخل السجون.


ودعا كافة الأطر والتنظيمات الفلسطينية إلى الاجتماع للدفاع عن حقوق الأسرى ونصرتهم وعدم السماح للاحتلال بسحب إنجازاتهم.


من جهته، أشار مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون معركة ضد إدارة السجون منذ 18 يوما، وينفذون عصيانا احتجاجا على قرار الاحتلال بسحب إنجازات الحركة الأسيرة والتي انتزعوها خلال 25 إضرابا عن الطعام.


وأكد أن الأسرى اتخذوا خطوات احتجاجية، أهمها حل الهياكل التنظيمية لكافة التنظيمات داخل السجون، والامتناع عن الخروج إلى الفورة، كما نفذوا أمس إضرابا لمدة يوم واحد، وسيعملون على المزيد من الخطوات التصعيدية خلال الأيام القادمة.


كما أوضح أن إدارة السجون ترتكب العديد من الانتهاكات بحق الأسرى بهدف كسر إرادتهم وإجبارهم على إيقاف خطواتهم الاحتجاجية.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2014_10_26_20_7_42_693

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل محمد صلاح في بيت لحم

DxydJ

الاحتلال يخطر بهدم منزل أسير من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

هدم-غرف-زراعية-1638867622

الاحتلال يهدم أربعة مساكن وبركسا جنوب الخليل

04103122316125267453114877374418

الاحتلال يعتقل 11 سيدة و4 أطفال من باب العمود في القدس

1926282292

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم في حي الشيخ جراح

اضراب

الإضراب يعم محافظة بيت لحم حدادا على روح الشهيد الطفل صلاح

أخبار متعلقة
8f59b65dea636260289edb5d10f21875

وقفة دعم واسناد للأسرى في طولكرم

الأسرى-2

انتفاضة الأسرى تتواصل لليوم الـ16: إغلاق الأقسام ورفض الفحص الأمنيّ

20170929_1506634949-204540

الأسرى يواصلون معركتهم النضالية والاحتلال يدفع بتعزيزات من وحدات القمع

22022885652221558114

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ41

66e5592a81ab8a237d33c0cb866eaaa7

الأسرى يقررون إغلاق الأقسام ويدعون ليومي غضب الجمعة والإثنين

73jBF

هيئة الأسرى: وفاة السجين جميل التميمي داخل سجون الاحتلال