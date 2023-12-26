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طوفان الأقصى يصيب قطاع المقاولات في "إسرائيل" بالركود

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الثلاثاء، 26-12-2023 06:47 ص

طوفان الأقصى يصيب قطاع المقاولات في "إسرائيل" بالركود

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الوكيل الاخباري - كشف تقرير حديث لوزارة الإسكان الإسرائيلية تراجعا بنسبة 15% في عمليات البناء الجديدة، وهو ما يشير إلى ركود في سوق العقارات ضغط على كل من العرض والطلب.

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وتشير البيانات الصادرة عن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء إلى أنّه بينما يستمر الطلب على الشقق الجديدة والقائمة في الانخفاض بشكل مطرد، فإن جانب العرض، كذلك، في حالة توقف تام، مع انخفاض كبير في عمليات البناء، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هوى عدد تعاملات الشقق 54% مقارنة بالشهر نفسه من 2022، وهو ما عدّته صحيفة جيروزاليم بوست "أمراً مثيرا للقلق".


ويظهر التقرير أنه تم الشروع في بناء 61 ألف و620 شقة منذ أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بانخفاض نسبته 14.4% على أساس سنوي، لكن إجمالي أعمال البناء، بعد شطب الشقق المهدمة، يبلغ نحو 57 ألف و650 وحدة.


وذكرت الصحيفة أنّ هذه الأرقام لا تعكس بشكل كامل تأثير عملية طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة، والتي أدت إلى تباطؤ أكبر في قطاع البناء والتشييد منذ السابع من أكتوبر.


 




 

 


 

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