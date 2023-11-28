طولكرم: وقفة تضامن مع المعتقلين في سجون الاحتلال ودعم لأهالي قطاع غزة

الوكيل الإخباري- شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والشعبية وذوو المعتقلين والأطر النسوية، في الوقفة الأسبوعية المساندة للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولأهالي قطاع غزة، أمام مكتب الصليب الأحمر بمدينة طولكرم.

اضافة اعلان



ورفع المشاركون، صور المعتقلين، ورددوا الهتافات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال بحق المعتقلين، وطالبوا بإنقاذ حياتهم وتحقيق حريتهم، وبوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وطالب منسق القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم فيصل سلامة، بالإفراج العاجل عن كل المعتقلين خاصة المرضى منهم، كما دعا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والصليب الأحمر الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحصل من عدوان على المعتقلين والمدنيين بقطاع غزة.



وأشار إلى أن الوقفة جاءت تزامنا مع ذكرى قرار التقسيم، الذي تجاهل الشق الثاني منه إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وسط انحياز دولي إلى الاحتلال وعدوانه الظالم، مشددا على أن الشعب الفلسطيني سيبقى يناضل حتى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة.



وحذر مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر، من سياسة الاعتقالات المتواصلة بشكل يومي في الضفة، إذ بلغ عدد المعتقلين أكثر من ثلاثة آلاف، فيما يتعرض المعتقلون في سجون الاحتلال للضرب والتنكيل، ومنع العلاج، والكثير من الممارسات التعسفية.



وفا