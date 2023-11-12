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الأحد، 12-11-2023 08:58 ص

الاحتلال ينفذ مداهمات ويعتقل فلسطينيين بالضفة

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الوكيل الإخباري - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته العنيفة على مدن وبلدات الضفة الغربية ويشن مداهمات وحملات اعتقال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال، فجر الأحد، سلسلة اقتحامات واعتقالات طالت مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اشتباكات مسلحة ومواجهات مع فلسطينيين.

وذكرت مصادر لوكالة الأناضول، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدن طولكرم والخليل وطوباس وبلدات حجة وبرقة والسموع ودورا القرع وبلعين.

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وأشارت المصادر إلى أن مواجهات واشتباكات مسلحة وقعت بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في مدينة طوباس أسفرت عن إصابة مواطنين اثنين بالرصاص الحي نقلا للعلاج في المستشفى، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا قبل انسحابها من طوباس.  

وفي بلدة برقة قرب نابلس اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية البلدة وداهمت منازل فلسطينية و"عاثت فيها خرابا".

واعتقلت 4 مواطنين، وفجرت مركبة الأسير محمود حجة.

 




 

 


 

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