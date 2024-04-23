ظهور مفاجئ للناطق باسم القسام أبو عبيدة

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحاول لملمة صورته، ولم يستطع أن يحقق سوى المجازر الجماعية والتدمير والقتل، بعد 200 يوم من معركة طوفان الأقصى.



وأضاف أبو عبيدة في كلمة مصورة، الثلاثاء، التي جاءت بعد 46 يوما من آخر ظهور له، أنه الاحتلال لا يزال عالقا في رمال غزة منذ بدء العدوان، ولم يحصد إلا الخزي والهزيمة.

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وأكد أنه المقاومة في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين منذ بدء العدوان.



ومنذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، خرج الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، 25 مرة، سواء في خطاب تلفزيوني أو كلمة صوتية.

وفي ظهوره الرابع منذ بداية عام 2024، أشار أبو عبيدة إلى استمرار المقاومة في شن ضرباتها ومقاومتها طالما استمر العدوان الإسرائيلي أو وجوده على أي جزء من الأراضي الفلسطينية.



ولفت إلى أن قوات الاحتلال تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة، مؤكدا أن هذه أكذوبة كبيرة.



وشدد أبو عبيدة على أن المقاومة لن تتنازل عن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الانسحاب ورفع الحصار وعودة النازحين إلى ديارهم.

وبين أن الاحتلال يحاول التنصل من كل وعوده في المفاوضات ويريد كسب المزيد من الوقت، مشيرا إلى أن سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع محتجزي الاحتلال في غزة



وأكد أبو عبيدة أن الكرة في ملعب من يعنيه الأمر من جمهور الاحتلال؛ لكن "الوقت ضيق والفرص قليلة".



وقال إن ما يسمى بالضغط العسكري لن يدفع المقاومة إلا للثبات على مواقفها والحفاظ على حقوق الفلسطينيين وعدم التفريط فيها.

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